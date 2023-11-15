بطولة شريف سلامة.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل العودة والعرض قريبا

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل العودة، الذي يشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شريف سلامة وعصام السقا.



تفاصيل مسلسل العودة

ويواصل حاليا فريق عمل المسلسل تصوير باقى مشاهد المسلسل استعداد لعرضه عبر إحدى القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



أبطال مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم شريف سلامة ومحمد على رزق وعصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.



أخر أعمال شريف سلامة

كان أخر أعمال شريف سلامة بعيدا عن موسم رمضان مسلسل بعنوان ورق توت تم عرضه فى أكتوبر الماضي.

قصة مسلسل “ورق التوت”

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

أبطال مسلسل ورق التوت

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.