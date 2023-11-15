رئيس النيابة الإدارية : حريصون على تقلد المرأة الوظائف القيادية بوحداتنا وإداراتنا

شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ١٥/ ١١ / ٢٠٢٣، فعَّاليات ختام " الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة/ هبة الجندي.

جاء ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة الهيئة حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيماناً بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وقدرتهم على تقلد المناصب القضائية الرفيعة بالهيئة؛

وقد انعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها عدد "٢٦ " مستشارة من عضوات النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، من درجة وكيل عام أول، ونائب رئيس هيئة حديث، خلال يومي ١٤ و١٥ نوفمبر الجاري.



وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، والحرص على تقلدها الوظائف القيادية بالإدارات والوحدات والنيابات المختلفة وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، مطالباً إياهم بعقد مزيد من الدورات المماثلة، لتحقيق الغاية الأسمى من إنشاء الوحدة حيال دعم وتمكين عضوات النيابة، بما يسهم في النهوض بالدولة المصرية.



الدورة التدريبية قد تناولت عدداً من الموضوعات حول "المرأة والقيادة، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات، وقياس نجاح الأداء"، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكفاء شملت كل من:

الدكتور/ طارق إلياس- خبير التنمية البشرية وتطوير القدرات.

الدكتورة/ إيمان وليم - خبيرة التدريب والمدرب الدولي المعتمد.

وفي الختام تفضل المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية المشاركات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار/ محمد سمير

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