مستقبل وطن بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، برئاسة النائب محمد نشأت العمدة، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني مركز مغاغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمنيا، وجميع التنظيمات الحزبية بالمحافظة، وممثلي من الأزهر والكنسية.

حضر المؤتمر جموع من المواطنين من كافة قرى مركز مغاغة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الحاشد عزف السلام الجمهوري ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني في غزة عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، إستعرض أهم الإنجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال 9 سنوات الماضية.

ورحب النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد، على تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي