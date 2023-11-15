عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للإعلام: دورة الأئمة والوعاظ أسهمت بإيصالهم رسالة صحيحة عن وسطية الإسلام

حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نجاح الدورات التدريبية للائمة والوعاظ واكسابهم مهارات إعلامية تسهم بشكل كبير فى إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،  والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك اليوم  خلال ختام فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ والتى نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والتى ضمت ٢٨ متدربا وعقدت على مدار اسبوعين بالوطنية للإعلام  ، حيث  رحب حسين زين بفضيلة  الدكتور  شوقي علام مفتى الديار المصرية والدكتور مختار جمعة  وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، لحضورهم ختام الدورة بمبنى الهيئة الوطنية للاعلام.

وأضاف زين أن تنظيم  الوطنية للإعلام لتلك الدورات يأتي  فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتجديد الخطاب الدينى وإيصال رسالة هادفة عن صحيح تعاليم الدين الاسلامي الوسطي الحنيف وأن الوطنية للاعلام تبذل جهودها المستمرة فى هذا الصدد من خلال برامجها المتنوعة عبر اذاعاتها وشاشاتها .

وأشار زين إلى أن  الوطنية للإعلام قامت  بتوفير كافة الامكانات اللازمة لتدريب الأئمة والوعاظ داخل الاستديوهات على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات وتم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الوطنية للإعلام ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية ، كما تلقى المتدربون محاضرات مكثفة على يد نخبة من الاساتذة والمتخصصين والاعلاميين .

ووجه وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين  الذي قدم كل الدعم وكل التيسير وكل المتابعة لهذه الدورة، فهذه هي الدورة الرابعة، في تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ  وأثنوا على كافة الجهود المبذولة من الوطنية للإعلام بتوفير كافة الامكانات اللازمة لإنجاح تلك الدورات التدريبية الهامة.

وفى نهاية ختام الدورة قام رئيس الهيئة الوطنية وفضيلة مفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف  بتسليم شهادات اجتياز الدورة بنجاح للمتدربين، متمنين لهم التوفيق والسداد لدعم رسالة هادفة تخدم عملية تجديد الخطاب الديني  وأكدوا على التعاون فى استمرارية عقد هذه الدورات التدريبية الهامة.

IMG-20231115-WA0043
IMG-20231115-WA0043
IMG-20231115-WA0045
IMG-20231115-WA0045
IMG-20231115-WA0040
IMG-20231115-WA0040
IMG-20231115-WA0042
IMG-20231115-WA0042
IMG-20231115-WA0046
IMG-20231115-WA0046
IMG-20231115-WA0041
IMG-20231115-WA0041
الازهر الشريف الافكار المتطرفة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الهيئة الوطنية للاعلام الوطنية للإعلام تجديد الخطاب الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يلتقي بنظيره الصيني على هامش قمة سان فرانسيسكو

بعد دعمه غزة.. أنور الغازي يقاضي نادي ماينز بسبب فسخ تعاقده

بقيمة 85 جنيها.. استرجع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نصف ساعة

قطر تطالب بتحقيق عاجل في استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

50 جنيه .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ