افتتاح مركز تجميع وإنتاج الألبان بقرية قراقص بالبحيرة بـ 5 ملايين جنيه

افتتح منسق المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، عبدالرشيد غانم، اليوم الأربعاء مركز تجميع وإنتاج الألبان بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، ضمن مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان لتوفير "كوب لبن آمن لكل مواطن".

وقال غانم - في تصريح صحفي اليوم - إن مشروع مركز تجميع وإنتاج الألبان يهتم بسلسلة إنتاج الألبان بدءًا من الحيوان وانتهاءً بالتصنيع، مرورا بالنقل الجيد الآمن إلى مركز تجميع الألبان ثم التصنيع وفقا للقياسات العالمية بهدف دعم منظومة الألبان وزيادة إنتاجها وتحت رعاية الدولة لضمان الجودة المطلوبة.



وأضاف أن هذا المشروع يعمل على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المُنتجة لدى المربين الصغار وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سواء لمربي الثروة الحيوانية أو أصحاب الخبرات من الراغبين، موضحا أن المشروع يفتح آفاق أخرى لتصدير الألبان ومنتجاتها للخارج ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع.