مسرحية.. حماس: أدلة جيش الاحتلال على وجود أسلحة بمجمع الشفاء سخيفة



اكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن الجميع كان متوقعا هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي

وذكر معين في تصريحات له ان الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية

وقال : لا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء والأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابوسليمة قد أكد في وقت سابق ان قوات الاحتلال خرجت حالياً من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بصورة كاملة.



واضاف مدير مجمع الشفاء الطبي بحسب قناة الميادين : قوات الاحتلال استجوبت عدداً من أفراد الطواقم الطبية في المجمع واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي: نحن على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن من دون فائدة

فيما شنت قوات الاحتلال قصف مدفعي عنيف علي محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع

كما قصفت مسجد الصبرة قرب حارة دغمش ومنزل ملاصق لمسجد الشافعي بحي الزيتون وانهيار جزء من جدران المسجد ووجود شهداء وإصابات