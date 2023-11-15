50 جنيه .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر السكر

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على بعض التجار الذين يستغلون الأزمة في الوقت الحالي من أجل تخزين واحتكار السكر، مما أدى إلى رفع أسعارها بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الماضية، "الناس مبقتش لاقية كيلو سكر، وبتدور عليه في كل مكان".

أحمد موسى يتحدث عن أزمة السكر

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون الجميع صريح في الأزمة، أن السكر يواجه أزمة كبيرة، وبعض التجار يستغلون الأزمة، ويقومون باحتكاره بشكل واضح، وسعره مبالغ فيه بشكل كبير، "ليه سكر السكر يوصل 50 جنيه للكيلو، فيه حاجة غلط ولازم نحلها، السكر ده كان بـ 30 قرش، وبجنيه وربع، وب3 جنيه، ولما غلي وصل حاجات بسيطة".

وتابع أحمد موسى، أنه يجب الاعتراف بالأزمة، والتعامل مع الملف بجدية، خاصة في ضوء التجار المحتكرين للسلعة، ويرغبون في رفع أسعارها من أجل التربح، مما أدى إلى أزمة كبيرة في المنتج في الأسواق، "دي حقائق ولازم نقولها يا جماعة، مش هنطلع ونقول كلام للناس مش حقيقي".

واستكمل، أن هناك مشكلة في أزمة السكر، ويوجد أزمة واضحة، "ليه من بدري مقدرناش نواجه الأزمة دي، والناس بتبعت ليا رسائل طوال الوقت، فين المبادرة في تخفيض الأسعار، اشتغلت يومين تلاتة والدنيا اتغيرت".