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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

دورة تدريبية | بروتوكول بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة

صدى البلد

عقدت هيئة قضايا الدولة اليوم دورة عمل تدريبية تحت عنوان  "سفراء الحوكمة" والتي  ألقاها دكتور عمرو نبيل مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

الدورة جاءت تحت رعاية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.

وبتوجيهات المستشار محمد حسن - الأمين العام وتنظيم المستشارة  مي مروان - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير و الحوكمة.

جاءت تلك الدورة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بقيادة  الدكتورة شريفة شريف - المدير التنفيذي للمعهد . 

بدأت فاعليات الدورة بكلمة ترحيب من  المستشار محمد حسن _الأمين العام نقل خلالها تحيات  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس قضايا الدولة لمستشارى الهيئة.

كما أكد  على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى - بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة. 

 تناولت المرحلة الأولى من مبادرة "سفراء الحوكمة" التعريف بالحوكمة ونشأتها ومبادئها وعلاقتها بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر. 2030.

حضر من جانب الهيئة  نواب رئيس الهيئة المستشار محمد حسن -الأمين العام المستشار الدكتور فوزى شادي - الأمين العام المساعد المستشار أحمد ثابت - الأمين العام المساعد، المستشار إيهاب سعيد - الأمين العام المساعد المستشارة  مى مروان - الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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هيئة قضايا الدولة سفراء الحوكمة وحدة الحوكمة المؤسسية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني -

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