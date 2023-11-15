ادعو له .. فرج عامر يكشف الحالة الصحية للعامري فاروق

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة الي العامري فاروق بعد مروره بوعكة صحية خلال الأيام السابقة .

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ادعو الي الله واتمني من الله ان يشفي عبد الله العامري فاروق ".



وقبل 8 أيام تعرض العامري فاروق لأزمة صحية طارئة خلال أداء مهام عمله بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لينقل على أثرها للمستشفى، حيث يقوم الطاقم الطبي المتابع لحالة العامري فاروق بالتواصل بشكل مستمر مع خبراء من الخارج من أجل استشارتهم في حالة نائب رئيس الأهلي، خاصة أنه من الصعب سفره لتلقي العلاج في الخارج نظرًا لخطورة حالته.

ويتواجد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في المستشفى بجانب أسرة العامري فاروق وبشكل مستمر من أجل مباشرة ومتابعة حالته.