فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مصير أحمد فتوح

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مثيرة بشأن مصير نجم الزمالك احمد فتوح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :أحمد فتوح مهما حدث لن يستمر في الزمالك ولن في يناير ولكنة سيرحل في نهاية الموسم غالبا للأهلي ، السبب الوحيد الذي يجعله يرحل في يناير القادم هو عرض قوي ماليا في الدوري السعودي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.