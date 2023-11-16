أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يطالب الأبيض بدفع 200 مليون جنيه .. مدرب نمساوي على ردار الملكي .. أزمة فتوح مستمرة

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ نادي الزمالك وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة ليوم الأربعاء داخل النادي.

مرتضى منصور يطالب الزمالك بالحصول على 200 مليون جنيه.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، غاضب من قرار مجلس النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، بسحب الرئاسة الشرفية منه، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الزمالك: مبحبش كلمة مجلس حسين لبيب

نشر الاعلامي اسلام صادق تصريحات حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مفاوضات جدية مع مدرب نمساوي لقيادة الزمالك | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك دخل في مراحل متقدمة من المفاوضات مع النمساوي فرانكو فودا مدرب النمسا السابق، لتولي تدريب الفريق، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق السابق ونادي الزمالك الحالي، كان يرغب في الانتقال إلى الأهلي عند رحيله، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي قرار الزمالك في إعادة النظر في عقود جميع اللاعبين بداية من الموسم المقبل، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الونش والجزيري يؤديان تدريبات تأهلية قبل مباراة توت عنخ آمون الودية

أدى محمود حمدي " الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بعد قليل أمام توت عنخ أمون، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



محمد فاروق يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك مع لشبونة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات أزمة نادي الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا حول الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



نجم الزمالك السابق :احمد فتوح كان شاري الزمالك لكن اللي بيتعرض عليه خيال

نشر خالد الغندور تصريحات نجم الزمالك السابق طارق السيد بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



أول تعليق من فيتوريا بعد إعلان نتائج التحقيق مع أحمد فتوح

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات فيتوريا بعد إعلان نتائج التحقيق مع نجما الزمالك احمد فتوح ومحمد صبحي، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قال كوارث .. إبراهيم فايق يفتح النار على فتوح

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي أزمة فتوح مع نادي الزمالك، وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك ، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



تجربة مفيدة.. مدرب الزمالك يعلق على ودية توت عنخ أمون

أشاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتحاد السلة : لم نقصد الإهانة بكلمة أتباع الأهلى والعقوبات بحجم أحداث المباراة

علق مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، على عقوبات مباراة الأهلي أمام الزمالك في دوري المرتبط، وكلمة "الأهلي وأتباعه"، في بيان العقوبات، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



أشرف عبد العزيز يكشف حقيقة طعنه بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز محامي كهربا حقيقة شائعات طعنه بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نادي الزمالك، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.