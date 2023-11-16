لمحبي الهواتف النادرة.. خصومات البلاك فريداي بقيمة 6200 جنيه على موبايلات OnePlus

يعتبر البلاك فريداي ليس اليوم لكنه في الواقع، الأسبوع المقبل لكن هذا لم يمنع OnePlus من بدء حملتها الترويجية البلاك فريداي اليوم تستمر لمدة أسبوعين من الآن ، وإليك جميع الصفقات في موقعهم الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك الحصول على OnePlus Open مقابل 200 دولارًا خصما (أي 6200 جنيه مصري تقريبا ) لهاتغ بسعر 1499 دولارًا ، بالإضافة إلى ما يصل إلى 1000 دولار من رصيد الاسترداد الفوري ، والذي قد يجعل هذا الجهاز القابل للطي رخيصًا بشكل مذهل ، اعتمادًا على الهاتف الذي تسترده.

تاليًا ، فإن هاتف الشركة الرائد غير القابل للطي ، OnePlus 11 ، يبلغ الخصم عليه 150 دولارًا الآن ، بدءًا من 549.99 دولارًا. إذا اشتريت واحدة من هذه الأجهزة ، فيمكنك أيضًا توفير 100 دولار على سعر جهاز التابلت OnePlus Pad ، والذي سيكلفك 379.99 دولارًا في هذه الحالة.

أو ، إذا اشتريت التابلت فقط ، فستوفر 80 دولارًا مقابل دفع 399.99 دولارًا وستحصل على لوحة مفاتيح مغناطيسية أو قلم مجاني.

يوجد خصن على

OnePlus Nord N30 5G مقابل 70 دولارًا بسعر 229.99 دولارًا ، و OnePlus Buds Pro 2 خصم 99.99 دولارًا (بدلاً من 179.99 دولارًا) ، و OnePlus Nord Buds 2 يمكن أن تكون لك مقابل 29.99 دولارًا فقط (وليس 59.99 دولارًا) ، و OnePlus Buds Z2 مقابل 49.99 دولارًا بدلاً من 79.99 دولارًا ، و OnePlus Keyboard 81 Pro مقابل 20 دولارًا بسعر 199 دولارًا.

