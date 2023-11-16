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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اسحب حتى 200 ألف جنيه| تعليمات جديدة لحسابات البنوك والدفع بالمحمول.. لماذا لجأ “المركزي” لهذه الخطوة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة، أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر الجاري، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما.

كذلك رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل علي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

خطاب البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري الصادر عنه اليوم: ”بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021".

وتابع الخطاب: "وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي".

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