الموبايل الأكثر طلبا..عرض البلاك فريداي على سامسونج Galaxy A54 ب8500 جنيه

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg الإماراتي يبيع الهاتف الذكي من سامسونج Samsung Galaxy A54 5G بخصم مميز ليصل سعره بعد الخصم إلى 1011 درهم إماراتي (أي ما يعادل تقريبا 8500 جنيه مصري).

الموبايل الأكثر طلبا ومبيعا..عرض البلاك فريداي على سامسونج Galaxy A54 ب8500 جنيه

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G



يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بمميزات خارقة فمثلا الكاميرا الرئيسية الآن هي نفسها 50 ميجابيكسل التي تستخدمها سامسونج في هاتف Galaxy S23 الأغلى ثمناً ، وهذا يساعد Galaxy A54 أن يتفوق على هاتف Google Pixel 6a الرائع خاصة في الإضاءة المنخفضة.

يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54 ، مع شاشة نوعSuper AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster.

وتبلغ قياسات هاتف سامسونج Galaxy A54 حوالي 158.2x76.7x8.2 ملم ويزن حوال 202 جرام.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بواسطة معالج الشركة Exynos 1380 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A54 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.



يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرا تصوير ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4. توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.