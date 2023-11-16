تريند جديد.. فتاة تتحدى جمهور التيك توك بتناول حلوى الموت الأسود

تريند جديد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقوم بتحدي جديد وهي تتناول حلوي يطلق عليها حلوي الموت الاسود ، وقالت عبر فيديو نشرتها غلي صفحتها بموقع تيك توك تحذر من أن الحلويات «المخيفة» لا ينبغي أن يجربها أي شخص «أقل من ثماني سنوات». ثم وضعت واحدة منها في فمها بحذر.



شاركت الفتاة واحدة من أغرب تجاربها حتى الآن، وهي تذوق نوع حلوى يحمل اسم Simms والذي يقال إنه حامض للغاية. يطلق عليه اسم «الموت الأسود».



ونشرت البلوجر فيديو التجربة عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، بعد احتفالها مؤخرًا بوصولها إلى مليون مشترك بقناتها على يوتيوب. إذ اشتهرت بتجاربها الغريبة في مجال الحلوى وردو أفعالها الجريئة.

ما هي حلوى الموت الأسود "Black Death"؟

تتشكل حلوى الموت الأسود في شكل كرة دائرية صغيرة لونها أسود، ممزوجة من الخارج ببعض المكسرات البيضاء، ولها رائحة فذة كريهة، كما تظهر الإرشادات المكتوبة على العبوة محذرة تناول الأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم أكثر من 8 سنوات لتلك الحلوى.

وذلك حسب ورد في موقع dailymail. إن حلوى الموت تجعل الجسم في حالة من التشنجات والحركات اللإرادية والتي قد تصل إلي الشلل في بعض الأحيان لمدة 10 ثواني بمجرد تناولها.



وتعتبر حلوى الموت الأسود "Black Death" هى الحلوى الأكثر حموضة في العالم، ولها طعم لاذع جداً، كما تسبب تشنجات كثيرة بمجرد تناولها بوقت قصير، وعبر العديد من الأشخاص عن سخريتهم من حركات وانفعالات الأشخاص الذين قاموا بتناولها في تعليقاتهم على فيديوهات على منصة "تيك توك".

كما تبلغ تكلفة الحلوى التي تحمل اسم Black Death Mega 3.60 جنيهًا إسترلينيًا لكيس وزنه 200 جرام. ويعرف بأنه بنكهة الليمون مع طبقة حمضية مركز.

وحلوى "الموت الأسود" يمكن أن تسبب شلل في الجسم لمدة عشر ثواني فور تناولها، حيث إنها تعادل 20 ليمونة، لذا يصعب تحملها، ولهذا تمت تسميتها بـ "حلوى الموت الأسود"، أو الحلوى الأكثر حموضة على مستوى العالم.

وعلق الكثير من الأشخاص مندهشين من اسم تلك الحلوى، ومن عواقب تناولها، فيما سخر البعض منهم عن التشنجات والحركات اللإرادية التي تسببها الحلوى، متمنين أن يستخدموها كنوع من المقالب في أصدقائهم.