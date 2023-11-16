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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عروض البلاك فريداي.. اشتري موبايل Note 12 Pro الخارق بخصم 41%

أقوى عروض البلاك
أقوى عروض البلاك فريداي..اشتري موبايل Note 12 Pro الخارق بخص

مع اقتراب البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg  الإماراتي يبيع الهاتف الذكي من شاومي Xiaomi Redmi Note 12 Pro بخصم مميز بقيمة 41% ليصل سعره بعد الخصم إلى 928 درهم إماراتي.

أقوى عروض البلاك فريداي..اشتري موبايل Note 12 Pro الخارق بخصم 41%

مواصفات Redmi Note 12 Pro 5G

 

• المعالج: ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو 

• التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام

• الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 16 م.ب. 

• الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير 

• نظام التشغيل: اندرويد 12

• البطارية: 5000 مللي أمبير

 

مميزات Redmi Note 12 Pro 5G

 

• معالج قوي من MediaTek

• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

 

عيوب Redmi Note 12 Pro

• سعر مرتفع نسبيًا

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم صوت ستيريو من السماعة الخارجية

Note 12 Redmi Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi

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