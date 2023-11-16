الضباعني: منظومة توحيد ضريبة الأجور تهدف للحد من فروق الفحص

قال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي ،سواء من خلال تنظيم ندوات التوعية الضريبية عن المنظومة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة ، وكذلك من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة أون لاين يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع ويتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار الدكتور " فايز الضباعني " إلى تنظيم مصلحة الضرائب المصرية لعدة ندوات مجانية بالتعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (أيرماس) ، والشركة المصرية لخدمات و صيانة سكك حديد مصر ، وجمعية القوى البشرية ، وذلك لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في اطارمد جسور التعاون بين المصلحة و المجتمع الضريبي و تلبية منها لكافة الدعوات لعقد ندوات مجانية لنشر الوعي الضريبي.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه خلال هذه الندوات قام نخبة من المختصين بالمصلحة بتقديم شرح وافٍ عن أليات العمل بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وإجراءات الإنضمام إليها، و ذلك لتعميم الإستفادة من المنظومة و التي من أهمها توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات علي مستوي الجمهورية بمختلف القطاعات ، و مواكبة حالات التوظيف المستحدثة و المختلفة ، موضحًا أن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولي ) من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات منذ 15 أكتوبر 2023 ، وأن تاريخ إلزام المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية ) من المنظومة إعتبارا من 15 ديسمبر 2023 .

وخلال ندوات التوعية التي قامت المصلحة بتنظيمها قام المحاضرون بشرح المنظومة وتوضيح أن نوع الصرفية للقطاع الخاص ( صرفية أساسية ، صرفية إضافية ، بدون موظفين ) بينما ( الصرفية الأساسية بدون الدمغة النسبية ، و الصرفية الإضافية بدون الدمغة النسبية ) تكون لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و بالتالي بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة ، لافتين أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي علي المنظومة .

و في سياق متصل أشار المحاضرون أنه يفضل أن يتم إدخال الإقرارات الضريبية مجددا عن الفترة السابقة للانضمام للمنظومة ، وذلك لأن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تقوم بحساب الضريبة بشكل مجمع عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتي تاريخ الصرفية و تحويل الوعاء إلي وعاء سنوي ، و حساب الضريبة و مطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة و ضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتي الصرفية السابقة مباشرة .

كما قام المحاضرون بتوضيح أن المعاملات الضريبية علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة كانت 4 معاملات ضريبية وأصبحت علي منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات 8 معاملات ضريبية و هي المعاملة الضريبية للعمالة الدائمة ، المعاملة الضريبية للعمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10 % ، و المعاملة الضريبية للعمالة المنتدبة أو المعارة نموذج 3 مرتبات ، و المعاملة الضريبية لذوي الإحتياجات الخاصة ، و المعاملة الضريبية لذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 ، و المعاملة الضريبية للمناطق الإقتصادية ضريبة قطعية 5 % ، و المعاملة الضريبية لذوي الهمم في المناطق الإقتصادية ، والإدخال اليدوي .

وكذلك قام المحاضرون خلال هذه الندوات بتوضيح أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل والندوات التي تم عقدها عن المنظومة وكذلك قرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

كما أنه يمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

ويتلقى مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية الاستفسارات على الرقم 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

من الجدير بالذكرأنه حاضر بهذه الندوات أيمن سعد ومحمد مصيلحي ، هيثم فؤاد ، وعبد الرحمن أحمد يونس، وجوزيف جبرة فاخوري، ومحمد جلال عبده، وأحمد خيري أحمد ، وتم تنظيم هذه الندوات بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لادارة و تنمية المواهب و مني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، و أميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، وسحر محمد جمال وحسن حيدر وأحمد ماجد ودينا مدحت مشرفوا الندوات .

