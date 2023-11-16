عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء توصيل المرافق لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مسئولي الهيئة العامة للطرق بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء بشكل كامل من تنفيذ مداخل ومخارج منطقة مصنع "يازاكي" للضفائر الكهربائية للسيارات، والتنسيق بين مسئولي شركة "يازاكي" والهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن تأمين مداخل ومخارج الطريق بما يحقق الهدف المرجو منه بما لا يسبب في أي معوقات للطرفين خاصةً بعد تحديث التصميم الخاص بالمصنع ليتناسب مع توصيل خط الطرد.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الخميس/ مع وفد من شركة "يازاكي" لمراجعة الموقف النهائي وآخر الإجراءات لتوصيل شبكات المرافق للمصنع بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم مع مسئولي الجهات ذات الصلة، للبدء في أعماله الإنشائية في أقرب وقت، ومتابعة أعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والغاز، والاتصالات وغيرها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المقترح وآليات تنفيذه، للالتزام بتوصيل أعمال المرافق للموقع المزمع إنشاء المصنع عليه.


كما وجه بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال النهائية لشبكات المرافق في أقرب وقت، مكلفا وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم بمتابعة الأعمال النهائية وآخر الإجراءات بشأن تنفيذ مختلف شبكات المرافق بشكل كامل، والتي تخدم المنطقة المزمع إنشاء المصنع عليها ومراجعة كافة الأعمال مع المقاول المسئول عن الموقع لاستمرارية العمل حتى الانتهاء من أعمال الشبكات، تبعاً للجودة والمواصفات المطلوبة.


وأكد محافظ الفيوم توفير خط التيار الكهربي المؤقت، وخطوط شبكات مياه الشرب، لمنطقة مصنع "يازاكي"، حال الحاجة إليها، مطالباً مسئولي شركة "يازاكي"، بإفادة مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بالمطالب الضرورية قبل الاحتياج إليها بأسبوع لبدء الأعمال بالمصنع، ليتسنى توفيرها في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة في توفير مصادر الكهرباء المؤقتة والنهائية، وكذا مياه الشرب للمصنع، بجانب توفير خدمات المرافق الأخرى، من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دياب اللوح: الفلسطينيون يرفضون التهجير وكل المخططات الاستعمارية

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الصحة: نقل الطفل الفلسطيني عبدالله لمعهد ناصر لتلقي الرعاية

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع نحو الجليل وجيش الاحتلال يرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

فيديو

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دموع حقيقية.. تمثال السيدة مريم العذراء يبكي داخل إحدى الكنائس المكسيكية

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ