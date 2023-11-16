محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء توصيل المرافق لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مسئولي الهيئة العامة للطرق بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء بشكل كامل من تنفيذ مداخل ومخارج منطقة مصنع "يازاكي" للضفائر الكهربائية للسيارات، والتنسيق بين مسئولي شركة "يازاكي" والهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن تأمين مداخل ومخارج الطريق بما يحقق الهدف المرجو منه بما لا يسبب في أي معوقات للطرفين خاصةً بعد تحديث التصميم الخاص بالمصنع ليتناسب مع توصيل خط الطرد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الخميس/ مع وفد من شركة "يازاكي" لمراجعة الموقف النهائي وآخر الإجراءات لتوصيل شبكات المرافق للمصنع بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم مع مسئولي الجهات ذات الصلة، للبدء في أعماله الإنشائية في أقرب وقت، ومتابعة أعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والغاز، والاتصالات وغيرها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المقترح وآليات تنفيذه، للالتزام بتوصيل أعمال المرافق للموقع المزمع إنشاء المصنع عليه.



كما وجه بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال النهائية لشبكات المرافق في أقرب وقت، مكلفا وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم بمتابعة الأعمال النهائية وآخر الإجراءات بشأن تنفيذ مختلف شبكات المرافق بشكل كامل، والتي تخدم المنطقة المزمع إنشاء المصنع عليها ومراجعة كافة الأعمال مع المقاول المسئول عن الموقع لاستمرارية العمل حتى الانتهاء من أعمال الشبكات، تبعاً للجودة والمواصفات المطلوبة.



وأكد محافظ الفيوم توفير خط التيار الكهربي المؤقت، وخطوط شبكات مياه الشرب، لمنطقة مصنع "يازاكي"، حال الحاجة إليها، مطالباً مسئولي شركة "يازاكي"، بإفادة مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بالمطالب الضرورية قبل الاحتياج إليها بأسبوع لبدء الأعمال بالمصنع، ليتسنى توفيرها في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة في توفير مصادر الكهرباء المؤقتة والنهائية، وكذا مياه الشرب للمصنع، بجانب توفير خدمات المرافق الأخرى، من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

