أحمد حسن: الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال عبد الواحد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن ضم الأهلي للاعب عمر كمال عبد الواحد في يناير المقبل.

وكتب: "الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر بشكل رسمي لضمه في يناير المقبل".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافاة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.