محافظ المنيا يوجه بمنح تيسيرات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي بمنح تيسيرات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة؛ لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة وتسريع وتيرة العمل بملف التقنين.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع اللجنة العليا للبت؛ لبحث عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.



وفي السياق، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات، وإزالة الإشغالات من الشوارع، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين.



ففي مركز ومدينة المنيا، تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، ورفع القمامة من كورنيش النيل وأماكن التجمعات السكنية، وقص وتهذيب الأشجار أمام المسرح الروماني، ورفع المخلفات بـ7 قرى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.



وفي مركز مطاي، تم تنفيذ حملات النظافة اليومية بالشوارع والأحياء الرئيسية وقرى الوحدة المحلية (منبال - بردنوها - ابوان - أبوعزيز - حلوة)، وتابع سير العمل بمحطات الصرف الصحي وأعمال تسوية وتمهيد الطرق بالشوارع المؤدية للمصالح الحكومية، وأعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع قرية منبال، واستمرار تمهيد شارع المحطة وشارع الجلاء تمهيدًا للرصف.



وفي مركز بني مزار، تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز وفى 8 قرى لرفع كفاءة منظومة النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشارع الحرية وتمهيد وتسوية طريق قرية أبو جرج.



على صعيد أخر، قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف إنه تم تحرير 81 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.



وأوضح أن المخالفات المضبوطة تشمل 71 مخالفة بمجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 مخالفات بمجال متابعة الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والذبح خارج المجازر.