عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

صدى البلد

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19نوفمبر الى 22نوفمبر 2023تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

 

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل :

• وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.

• مشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء .

• حقيبة التوثيق المتنقل .

• مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

 

جدير بالذكر أن  مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

وزارة العدل وزير العدل معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ة التجمع الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

إنجازات وتتويجات.. الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الريادة القارية والعالمية

بسبب مستشفى الشفاء.. سيناتور أمريكي كبير يبعث برسالة مهمة لـ إسرائيل

تصعيد خطير.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب بالتعامل مع الضفة الغربية مثل غزة

الجزء الجنوبي.. جرافات الاحتلال تبدأ في هدم مجمع الشفاء

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اليونان بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

فيديو

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ