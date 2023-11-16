اختتام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية

اختتمت اليوم الخميس، فعَّاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، والخاصة بأساسيات تطبيقات حزمة البرامج المكتبية "Office applications Essentials”، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

وشارك في الدورة التي عُقِدَت خلال الفترة من ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣، (١٥) موظفًا من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك ضمن إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية".

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

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