عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كله باللوائح.. محامي كهربا: نتقابل في أغسطس 2024 لسه الإجراءات كتير

صدى البلد

نشر محمد فاروق تصريحات أشرف عبد العزيز بشان دفع غرامة كهربا .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أشرف عبدالعزيز محامي كهربا:

كهربا هيدفع الغرامة لـ الزمالك لما يجي الوقت المناسب، لسه في استئناف، لكن عموما نتقابل في أغسطس 2024.. ومفيش حد ضامن الظروف، يمكن الغرامة تتدفع بعد سنة او اثنين او 3 سنين، لسه في إجراءات كتيرة قوي.. وكله باللوائـح


يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق  بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

اتحاد كرة القدم المصري، قد قرر مؤخرا ايقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي، لمدة 6 مباريات بالدوري المصري، بنهاية الموسم الماضي، بسبب احتفاله غير اللائق مع جماهير النادي الأهلي، في مباراة الزمالك.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل

بنحبك يا أبو مكة.. استقبال أسطوري لـ صلاح في استاد القاهرة| شاهد

مجدي يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنا مع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ