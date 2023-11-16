كله باللوائح.. محامي كهربا: نتقابل في أغسطس 2024 لسه الإجراءات كتير

نشر محمد فاروق تصريحات أشرف عبد العزيز بشان دفع غرامة كهربا .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أشرف عبدالعزيز محامي كهربا:

كهربا هيدفع الغرامة لـ الزمالك لما يجي الوقت المناسب، لسه في استئناف، لكن عموما نتقابل في أغسطس 2024.. ومفيش حد ضامن الظروف، يمكن الغرامة تتدفع بعد سنة او اثنين او 3 سنين، لسه في إجراءات كتيرة قوي.. وكله باللوائـح



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

اتحاد كرة القدم المصري، قد قرر مؤخرا ايقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي، لمدة 6 مباريات بالدوري المصري، بنهاية الموسم الماضي، بسبب احتفاله غير اللائق مع جماهير النادي الأهلي، في مباراة الزمالك.

يذكر أن المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة