علاء عبد النبي يطالب بضرورة التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب في غزة

قال المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه يجب وقف إطلاق النار بشكل بشكل فورى، وإنهاء مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطيني فى غزة واستمرار دخول المساعدات والوقود بكميات كافية لا تقل عن ٥٠٠ سيارة يوميا .

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الحركة المدنية لدعم الشعب الفلسطيني، انه يجب العمل على إقامة مستشفيات متنقلة فى شمال مدينة غزة وتشكيل فرق من المحامين لملاحقة مجرمين الحرب وقتله النساء والأطفال، حيث أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

كما أوضح عبد النبى، أن فشل المجتمع الدولى فى وقف هذه المجازر هو فشل رهيب للمنظمات الدولية يدفع نحو مزيد من الفوضى، ويزيد من وتيرة سقوط النظام العالمى.

كما شدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. على ضرورة تحرك مجلس النواب المصرى والمجلس القومي لحقوق الإنسان دوليا وخارجيا لرفع قضايا ضد مجرمى الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وكذا التحرك فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بجانب الاتصال بأعضاء برلمانات العالم الغربى ومجلسى النواب والشيوخ الأمريكي لتوضيح مأسى الشعب الفلسطيني فى غزة والضفة الغربية والضغط على حكومتهم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني فى كافة الاراضى المحتلة.

واختتم تصريحاته قائلا :" رحم الله شهداء غزة والضفة الغربية والقدس".