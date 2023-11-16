ندوة توعوية بالسلامة المهنية والمشاركة الانتخابية في المنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك بكلية التربية النوعية بأشمون تحت عنوان : "مخاطر الحريق وخطة الطوارئ واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها" ، يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل ، وكذلك التوعية بمخاطر عدم المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة ؛ وحث الشباب الجامعى على المشاركة الانتخابية حفاظاً على سلامة الوطن وامنه .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وكذلك توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والعمل ، وكذلك توعية الشباب باهمية المشاركة فى العملية الانتخابية واهمية ذلك فى دفع خطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية .

تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، ان الندوة شارك فيها الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون ، والكيميائي نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة باشمون ، والكيميائية ماجدة سعيدعبدالوهاب والتى ألقت المحاضرات خلال الندوة ، بحضور وكيل الكلية لشئون البيئة ، ومدير ادارة الازمات والكوارث ، ومسئول السلامة والصحة المهنية ، وعدد من العاملين والطلاب ، مؤكداً أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم ، حرصاً منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشىت كثافة من حيث الطلاب والمترددين .