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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإنتاج الإعلامي توقع برتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

في إطار إستراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي ، في تدعيم العلاقات مع الجامعات المصرية ، وتبادل الخبرات،  وقع عبد الفتاح الجبالي / رئيس مجلس إدارة المدينة  ، والدكتورة / هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،  برتوكول تعاون بين الجانبين ، في مجالات التدريب في العديد من فروع الإعلام المختلفة ، من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL  ، حضر توقيع البرتوكول عدد من الأساتذة ،  رؤساء الأقسام بالكلية ، وقيادات المدينة . 


وينص البرتوكول الموقع  ، علي إقامة دورات تدريبية لطلبة كلية الاعلام بالجامعة ، في العديد من فروع الإعلام ، داخل مركز التدريب والتطوير بالمدينة ، وبشكل يضمن تحقيق أعلي مستويات الاداء ، والاستفادة من خبرات مدينة الانتاج الاعلامي ،وإمكانياتها في خلق كوادر مدربة علي أعلي مستوي ،  تمتلك الادوات العلمية الحديثة ، التي تسطيع معها مواكبة التطور المذهل في مجالات الاعلام. 


وقد أعرب الجبالي عن ترحيبه بزيارة هذه النخبة ، من الاساتذة الافاضل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وعلي رأسها الدكتورة / هويدا مصطفي ، والتي تعد واحدة من أعلام الاعلام في مصر ، مشيراً إلي أهمية التدريب ، كنعصر أساس في العملية التعليمية ، ومؤكداً علي أهمية المزج بين الشق النظري , والشق العملي في التدريب ، وهي الميزة التي يقدمها مركز التدريب والتطوير بالمدينة ، والتي قد لا تكون متوفرة في الكثير ، من مراكز التدريب الاخري خارجها .


وأكد الجبالي إستعداد المدينة التام ، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة ، لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، خلال تدريبهم بالمدينة ، مضيفاً أن البرتوكول الموقع بين الجانبين يعد بداية جيدة ، تساهم في إتاحة الفرصة ، للمزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين ، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث لا يقتصر التعاون فقط علي  مجال التدريب .


ومن جانبها أعربت الدكتورة / هويدا مصطفي والوفد المرافق لها عن سعادتها البالغة بزيارة هذا الصرح الاعلامي الكبير ، وقدمت الشكر لرئيس مجلس إدارة المدينة وقياداتها علي حسن الاستقبال ، مشيرة إلي أن مدينة الانتاج شهدت خلال الفترة الاخيرة ، تطوراً كبيراً بفضل إدارتها ، وبصماتها الواضحة التي أعادت للمدينة الكثير من رونقها ومكانتها المرموقة .


وأضحت عميدة كلية الاعلام بالجامعة ، أن الجامعة تهتم كثيراً بتدريب الطلاب ، بمركز التدريب والتطوير بالمدينة ، لما له من سمعة طيبة في الاوساط العلمية ، وبما يضمه من تنوع مجالات التدريب واحترافية البرامج التي يقدمها ، وذلك بفضل الادارة الواعية للمدينة ،  التي تقوم بتوفير كافة سبل النجاح والتقدم للمركز ، لكي يتبوأ هذه المكانه المرموقة ، وسط العديد من مراكز التدريب المختلفة .


وفي نهاية مراسم توقيع البرتوكول ، قدم الجانبان الهدايا،  والدروع التذكارية بهذه المناسبة ، ثم قام وفد الجامعة بعمل جولة تفقدية بالمدينة ، للتعرف عن قرب عن أمكانياتها وزيارة مراكزها الفنية والعلمية ، حيث زاروا مركز التدريب والتطوير up skill  ، وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به  ، كما زاروا مركز الدولبي أتموس ، الذي يعد الاحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل الصوت والمعتمد مش شركة دولبي العالمية ، وكذلك قاموا بجولة في مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة.

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