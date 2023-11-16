صندوق مكافحة الإدمان : لأول مرة علاج ذوي الهمم بمركز كبير بإمبابة

قال الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه على مدار 10 سنوات الماضية كان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف تعاطي المخدرات في مصر، والصندوق عمل على أكثر من محور، منه تطوير سياسات مكافحة تعاطي المخدرات من خلال البنية التحتية وتطوير مراكز العزيمة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يرصد الجهود المبذولة

وأضاف "وهبة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" من داخل أخد مراكز مكافحة الإدمان، أنه في عام 2014 كان هناك 12 مركز عزيمة، وذلك في 7 محافظات تابعين للصندوق، والآن أصبح يوجد 28 مركز علاجي في17 محافظة تحت اسم العزيمة، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح مركزين جديدين في محافظة قنا، ومحافظة الجيزة أيضا.

وتابع، أن المركز الجديد الذي سيتم إنشائه في مدينة إمبابة سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ أنه سيكون به قسم لعلاج المدمنين من ذوي الهمم، وعلاج المراهقين، وعلاج الإناث، فضلا عن العمل على تقديم الدعم النفسي والتأهيل والتمكين الاقتصادي.

واستكمل، أن المراكز تعمل على إعادة دمج المتعافين من جديد في المجتمع، وتعليمهم حرف مطلوبة في سوق العمل، كما أن هناك توجيه ببرامج توعوية للمواطنين في المناطق المختلفة التي تم نقلها من العشوائيات، وتم استقطاب أكثر من 14 ألف مريض إدمان داخل المناطق المطورة لعلاجهم وإعادة دمجهم في المجتمع من جديد.

وواصل، أنه يتم تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب في المدارس، ويتم استهداف 8 آلاف مدرسة في العام الدراسي الحالي، وهذا البرنامج يتميز من نوعه لأنه يستخدم مكون مرئي وفيديوهات توعوية ترصد رحلة التعاطي وأبرز ما يتعرض له المتعاطي من أضرار صحية ونفسية.