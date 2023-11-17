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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا حدث في دهب؟!| القصة الكاملة للسائح البولندي المتحر.ش.. قرار عاجل بترحيله ومنعه من دخول البلاد

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تشهد البلاد حادثة مستنكرة تعكس التزام السلطات بحقوق المواطنين وحمايتهم. حيث قررت السلطات المصرية ترحيل السائح البولندي أندريه سيلوستر بعد تحرشه بفتاتين مصريتين في مدينة دهب الساحلية. يعكس هذا القرار حزم الرد على التصرفات غير اللائقة والتي تتنافى مع قيم المجتمع واحترام الآخرين.

الواقعة

في مدينة دهب الساحلية، وبالتحديد على شاطئها، قام السائح البولندي أندريه سيلوستر بتحرش لفظي بفتاتين مصريتين. تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السائح يتحدث بشكل مهين مع الفتاتين ويدعي أن الأرض التي يقف عليها هي إسرائيل.

قرار السلطات المصرية

استجابت السلطات المصرية بشكل فوري لهذه الواقعة الصادمة. قررت ترحيل السائح البولندي وإلغاء تأشيرته، وأضافت اسمه إلى قوائم الممنوعين من دخول البلاد مستقبلاً. هذا القرار يعكس حزم الحكومة المصرية في التعامل مع أي تصرف يخدش كرامة المواطنين.
 

السائح المواطنين دهب الفيديو التواصل الاجتماعي مصر

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