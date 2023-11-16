عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طفل فلسطيني مصاب يروي لحظات مؤلمة ويبكي لفقد قدمه

صدى البلد

بكلمات يملؤها الحزن الممزوج بالتحدي والإصرار على ميل للحق روي أطفال فلسطين للذي يتلقون العلاج في مصر نتيجة إصابتهم في غزو الاحتلال لغزة ومدي الدولة الفلسطينية.

 

وروي أحد الأطفال تفاصيل تعرضه للإصابة بكلمات ممزوجة بالدموع قائلا:  كنت بلعب مثل الأطفال في عمري وفجأة قصف الاحتلال المنزل فوقنا الأمر الذي أدي إلي استشهاد عمي وأولاده أمام عيني بالإضافة إلي عدد من الإصابات لأفراد العائلة.

 

وتابع قائلا، أثناء انتشالي من تحت الأنقاض تقطعت أوردتي الأمر الذي أدي إلي بتر قدمي.

 

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات.

 

وأشار شكري في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. 

 

وأكد وزير الخارجية خلال مباحثات هاتفية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

ترشيحاتنا

فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة

تحذير لكل قائدي السيارات في مصر.. تفاصيل

البنك عندك في بيتك بضغطة زر.. تعرف على التفاصيل

مؤسسة أبو العينين الخيرية: انتظرنا 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

الأسرى وليس حماس.. سمير راغب يكشف سبب اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء

مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ