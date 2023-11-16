طفل فلسطيني مصاب يروي لحظات مؤلمة ويبكي لفقد قدمه

بكلمات يملؤها الحزن الممزوج بالتحدي والإصرار على ميل للحق روي أطفال فلسطين للذي يتلقون العلاج في مصر نتيجة إصابتهم في غزو الاحتلال لغزة ومدي الدولة الفلسطينية.

وروي أحد الأطفال تفاصيل تعرضه للإصابة بكلمات ممزوجة بالدموع قائلا: كنت بلعب مثل الأطفال في عمري وفجأة قصف الاحتلال المنزل فوقنا الأمر الذي أدي إلي استشهاد عمي وأولاده أمام عيني بالإضافة إلي عدد من الإصابات لأفراد العائلة.

وتابع قائلا، أثناء انتشالي من تحت الأنقاض تقطعت أوردتي الأمر الذي أدي إلي بتر قدمي.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات.

وأشار شكري في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأكد وزير الخارجية خلال مباحثات هاتفية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.