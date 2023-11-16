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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحن رئيس علينا| أطفال غزة يشكرون السيسي ويبعثون برسائل عتاب إلى العالم

صدى البلد

وجه أطفال فلسطين المصابين ممن يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية وسرعة استجابته بعلاجهم داخل المستشفيات المصرية.

 

وقالت والدة أحد الأطفال المصابين تم استقبالنا بمنتهي الحب والاهتمام بداية من المعبر حتي الوصول إلي المستشفى والجميع هنا يسعي لتوفير  سبل الراحة والدعم لنا.

وقال عم أحد الأطفال المصابين، إنه لم يتعجب من حفاوة الاستقبال وسرعة الاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج الأطفال داخل أراضي الدولة المصرية الشقيقة.

واختتم قائلا: الرئيس السيسي أحن رئيس علينا ونري اهتماما كبيرا داخل مصر أكبر من المتوقع بكثير.

 

وقال أحد الأطفال المصابين إنهم يشكرون الرئيس السيسي علي دعمه الكبير استجابته السريعة.

 

كما انتقد الأطفال صمت العالم علي العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني .

وكانت  مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، قد كشفت  أن هناك جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة علاج الطفل الفلسطيني، بمصر بعد  الإصابة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

 

وكان الطفل الفلسطينيي، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».

أفادت« القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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