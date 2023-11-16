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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين الصين وأمريكا للضرورة فقط

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين الصين وأمريكا، هي علاقة الضرورة وغير محببة، إذ أن أمريكا لا تستطيع تجاهل الصين اقتصاديا، باعتباره واحدا من أهم الأسواق، وفي نفس الوقت تعتبر خطر عسكري حقيقي خاصة في ضوء طموحاتها في آسيا، وهي الخطر الظاهر والمنافس الاقتصادي الرئيسي أمام أمريكا. 

السفير نبيل وهيب يتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية 

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الصين وافقت مؤخرًا على العمل بجدية أكثر مع أمريكا من ضمن الإيجابيات التي حصلت مؤخرًا، منها المادة المخدرة الفانتانيل التي أصبحت تُصدر لأمريكا بعد ما كانت تُهرب، وكانت تخلق مشاكل حقيقية، فضلا عن أن الصين أكدت أنها لا تريد تجاوز الريادة الأمريكية على مستوى العالم. 

وتابع نبيل فهمي، أن هناك إيجابيات عديدة مؤخرًا في العلاقات بين الدولتين، إلا أن الصين واضحة تماما أنها ترفض أي محاولة أمريكية لضبط النمو الصيني بكافة أشكاله، وخاصة في آسيا، وإنما لم تحدد آسيا بالتحديد، موضحا أن الصين كانت متحفظة بشكل شديد على الإجراءات الأمريكية مع التكنولوجيا الغربية للانتقال إلى الصين، وتعد هذا مخالفة لكل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وكذلك القضايا الخاصة بشأن بحر الصين الجنوبي، وهو المحفل الذي يمكن أن يحدث فيه صدام صيني أمريكي أكثر من تايوان. 

السفير نبيل فهمي الصين العلاقات الاقتصادية برنامج مصر جديدة ضياء رشوان

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