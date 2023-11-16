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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا تعلن أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية

انتخابات اتحادات
انتخابات اتحادات الطلاب

عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا المؤتمر الأول لاتحاد طلاب مدارس المحافظة لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بحضور حمدى مصطفي وكيل وزارة التعليم والرائد العام للاتحادات الطلابية وعلي الصغير مدير الشئون التنفيذية بالمديرية في جو تسوده روح الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.

انتخابات اتحادات الطلاب 

وأسفرت العملية الانتخابية عن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية بفوز الطالب محمد رضا محمد بمنصب الامين وفوز الطالبه يمني صابر أنور  بمنصب الأمين المساعد.

انتخابات الاتحادات الطلابية 

كما أسفرت العملية الانتخابية عن تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلة الثانوية عن فوز الطالب أدهم حجاج محمد بمنصب الأمين وفوز الطالبه ريم عماد فاروق بمنصب الأمين المساعد وذلك بحضور راشد رشاد موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وهاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة وأعضاء المكتب الفني ومحمود حلمي عضو الشئون القانونية بالمديرية وايمن احمد عضو إدارة الأمن المديرية ورندا على كامل مدير مدرسة المنيا الثانويه بنات والتي تم إجراء الانتخابات بها. 
 

اتحاد طلاب مدارس إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الإعدادية والثانوية التربية الاجتماعية الديمقراطية انتخابات اتحادات الطلاب مكتب وكيل الوزارة

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