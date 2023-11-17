بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، عن موقف بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، من العرض المقدم له من جانب إدارة القلعة الحمراء لتمديد عقده مع الفارس الأحمر.



وقال إسلام محمد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن مارسيل كولر، معجب بأداء بيرسي تاو، وطالب إدارة الأهلي بتمديد عقده في ظل حاجة الفريق لخدماته.

وأوضح الناقد الرياضي، إن بيرسي تاو، وافق بشكل مبدئي على الاستمرار في الأهلي، ولم يفرض شروطا مقابل تمديد عقده، مضيفا أن المفاوضات تسير بشكل سلس تجاه تمديد عقد اللاعب الجنوب إفريقي.



