مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى تصريحات تلفزيونية "إدارة الأهلي لديها رغبة قوية في ضم عمر كمال عبد الواحد من صفوف فيوتشر في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع فيوتشر على أن ينضم صلاح محسن لصفوف فيوتشر ضمن تلك الصفقة".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.