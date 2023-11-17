العربية للأدوية تسجل191 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من العام المالي

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها هامشيا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2023- 2024).

أظهرت القوائم المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 27.41 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 27.69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة إلى 191.23 مليون جنيه، مقابل 152.7 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يذكر أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيراداتها ا خلال العام المالي الماضي إلى 633.73 مليون جنيه، مقابل 505.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تواضروس مقار (4.40%)