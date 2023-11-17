السفير المصري يقدم أوراق إعتماده لدى سلوفاكيا

قام السفير أيمن كامل سفير جمهورية مصر العربية فى براتسلافا بتقديم أوراق اعتماده إلى اسوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية بالقصر الجمهوري، حيث تم عزف السلام الوطني واستعراض حرس الشرف ورفع العلم المصري فى الساحة الرئيسية وسط العاصمة.



هذا، وعقب تقديم أوراق الإعتماد لرئيسة الجمهورية وفقاً للمراسم التقليدية تم دعوة السفير أيمن كامل إلى جلسة ثنائية منفردة مع الرئيسة، حيث طلبت منه نقل تحياتها لرئيس الجمهورية، معربة عن سعادة بلادها لاعتماد السفير المصري، لما لذلك من أثر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أنها تذكر بمزيد من التقدير والإمتنان الإستقبال المتميز وكرم الضيافة أثناء حضورها مؤتمر تغير المناخ العام الماضي في شرم الشيخ، حيث خرجت بإنطباعات إيجابية عن مصر ودورها المركزى في منطقة الشرق الأوسط وأهميتها الجغرافية والتاريخية.

كما تطرقت الجلسة إلى آفاق سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السفير عن تطلع الجانب المصري إلى تعزيز التعاون المشترك مع سلوفاكيا في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى حرصنا على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين فى مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.