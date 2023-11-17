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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة جامعة عين شمس عالجت 3303 مواطنين وأجرت51 جراحة مجانا بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تقريرا حول جهود قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة( طبية, توعوية ,مساعدات انسانية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر

بدا نشاط القافلة بمدن شلاتين وحلايب وابو رماد في الفترة من ١٠/٢٩ الى ٢٠٢٣/١١/٢ حيث تضمنت تخصصات (الباطنة، الصدر ،العظام، الجلديه، اطفال ،اسنان، انف واذن، نساء وتوليد رمد ،جراحة ، قلب ،مسالك بولية، نفسية وعصبية، معمل، اشعة وعمليات)

وأفاد دكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر ان القافلة قامت باجراء ٥١ عملية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وقامت بتحويل ٨٢ حالة لاستكمال الفحوصات بجامعه عين شمس كما وصل اجمالي الفحوصات الى ٣٣٠٣ حالة على مدار 3 أيام.

من جانبه وجه محافظ البحر الأحمر شكره وامتنانه لجامعة عين شمس والفريق الطبي على جهوده المستمرة وتفانيهم في توفير الخدمة الطبية لأهالينا بالجنوب .

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