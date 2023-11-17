أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة بساعة الاستجابة.. 8 كلمات لتنتهي الحرب بنصر مبين

يبحث المسلمون عن أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة باعتباره من أقوى وأفضل الأدعية في خير الأيام والأزمنة، وباعتباره إحدى الوصايا النبوية لرسول الله -صلى الله الله عليه وسلم -، والتي أرشدنا إلى أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء بل أمرنا بتحريها واغتنامه، ولعل هذا مايزيد البحث عن أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة والذي قد يكون طوق النجاة وبه الخلاص والنصر لأهل فلسطين وغزة من تلك الاعتداءات الوحشية الغاشمة التي يتعرضون لها من المحتل الإسرائيلي، ويعد أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة أحد حقوق إخواننا علينا ، حيث يتحتم علينا دعمهم ومؤازرتهم في محنتهم تلك ، ولو من خلال التضرع إلى الله وترديد أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة ، فهو من أفضل السُبل لأن دعاء الجمعة من الأدعية المستجابة، كما أنه لا راد لقضاء الله تعالى ولا مخفف لابتلاءاته سوى الدعاء، ولعل هذا ما يفسر الاهتمام الكبير وتزايد البحث عن أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة .

أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة أعد إلى فلسطين أمنها وأمانها، وأعن أهلها على الدفاع عن حقوقهم وأرضهم المقدسة.

يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، نتضرع إليك بقلوب خاشعة ودعوات صادقة، أن ترفع البلاء عن فلسطين وتنصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا.

اللهم بحق ساعة الاستجابة يوم الجمعة ندعوك ونرجوك أن ترفع الحرب عن أرض فلسطين وغزة، ولا تجعل ذنوبنا بلاء عليهم وأرحم ضعفهم.

يارب، يا من قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، نرجوك أن تمن بالنصر على فلسطين وترحمهم مما هم فيه.

اللهم بحق يوم الجمعة انصر أهل فلسطين وغزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم.

اللهم انصر أهلنا في فلسطين وأجعل هذه الجمعة فرجاً ورحمة لهم .

يا من لا يخيب سائله، ولا يُردُّ طالبه، نسألك بفضلك ومنِّك أن تحفظ إخواننا في فلسطين.

اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، واحفظهم برعايتك.

اللهم في يوم الجمعة، ندعوك أن تلهم أهل فلسطين الصبر والنصر المبين في وجه الصهاينة الغزاة، وارزقهم القوة والعزيمة يا سميع الدعاء.

اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ارحم الشهداء واشف المصابين وانصر المستضعفين في فلسطين.

اللهم تولى أهل فلسطين برحمتك وعنايتك واجبر مصابهم في فقدانهم لأبنائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم وآبائهم.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

يا حي يا قيوم، نسألك أن تحرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وتطهر بقاعه من تدنيس اليهود الظالمين.

اللهم كن عونًا لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم.

اللهم يا من لا إله غيره، أنزل على الفلسطينيين من رحماتك، وداوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم من الشهداء الأحياء في الجنة يرزقون.

اللهم رد إلى أهل فلسطين قوتهم وعزيمتهم وقوهم في مواجهة عدوهم، وحرر الأقصى من يد اليهود وانتقم منهم.

اللهم أرنا في اليهود يومًا كيوم الأحزاب واجعل سنينهم عليهم خراب، وأعد إلينا المسجد الأقصى يا وهاب.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم أجمعين.

اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين.

يارب يا جبار السموات والأرض، احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

يارب يا جبار السموات والأرض، احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك. اللهم استودعناك بيت المقدس والفلسطينيين، استودعناك أرواحهم وأطفالهم ونسائهم ورجالهم وعجائزهم، فأيدهم بنصرك وبجند من جندك.

اللهم كن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا يا رب العالمين، ولا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم لا حيلة لنا إلا الدعاء، نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم صب الصبر على أهل فلسطين صبًا واجعل نار أعدائهم عليهم بردًا وسلامًا يا أرحم الرّاحمين.

يارب معترفين بتقصيرنا وذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا واقبل دعاءنا وانصر أهالينا في فلسطين وأعد إلينا الأقصى وافتح لنا أبوابه يارب.

يارب أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك، اللهم يتم أطفال اليهود وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

وورد من دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة ما يلي:

اللهم في يوم الجمعة كب على أهل فلسطين وغزة جلدا من جلد أولي العزم

اللهم أفتح عليهم وارحمهم وأنزل عليهم السكينة والوقار، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

يارب في يوم الجمعة كن مع أهلنا فى غزة ، اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين.

اللهم في يوم الجمعة رد عن أهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل وفل حدها وأزل دولتها واذهب عن أرضك سلطانها ولا تدع لها سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم بيوم الجمعة انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس .

اللهم حرر بيت المقدس من نجس اليهود القردة الخنازير انهم تجبروا وأراقوا دماء الرضع والنساء ، والشيوخ والصبيان . ظهر الفساد في البر والبحر.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

اللهم أنصر المجاهدين على أرضك ، العابدين المخلصين التائبين واجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم .

اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا .

اللهم في يوم الجمعة عليك بأعدائك أعداء الدين.

اللهم إننا موقنون بوعدك فاغسلنا ببرد الصبر .

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .

اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

دعاء لفلسطين

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين.

اللهم اقتل من قتل المسلمين.

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الصهاينة.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.

يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن والاهم.

اللهم إني أسالك أن تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

متى يقال دعاء لفلسطين يوم الجمعة

اختلف العلماء في تحديد ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ، وانتهى البحث فيها إلى قولين تضمنتهما الأحاديث النبوية، وأحدهما أرجح من الآخر، القول الأول: أنها بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»، وروى الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».

والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وغيرهم، وحجَّة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ»، وما رواه أبو داود والنسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».

وقد اجتهد الكثيرون فى استنباط وقت ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ، على أقوال كثيرة، ولعل أصح هذه الاجتهادات قولان، الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ودليله :عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟، قال: قلت: نعم؛ سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» أخرجه مسلم فى صحيحه.

و فالقول الثاني فيها: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق.ودليله: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر».

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها اخر ساعة من يوم الجمعة، وبناء عليه فإنه لا مانع أن يجمع المسلم بين الوقتين فيستمع للخطبة الثانية ويؤمن على دعاء الإمام فيها راجيا أن تكون هذه الساعة وأن يجتهد فى الدعاء من بعد صلاة العصر حتى الغروب فيجمع بين الخيرين معا، مع مراعاة اداب الدعاء وضوابطه.