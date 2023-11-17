الطريق أحمر.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انتقال أحمد فتوح للأهلي.. تفاصيل

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق،عن مفاجأة كبيرة تخص أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء حول انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق.

وقال الغندور في بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك: الأهلي يفاوض أحمد فتوح بقوة وكل الطرق تؤدي للقلعة الحمراء ، خاصة وأن العلاقة بينه وبين الزمالك وصلت لطريق مسدود بعد تغريمه وإيقافه بخلاف عرضه للبيع.

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واضاف "أن إدارة الأهلي سوف تلبى كافة المطالب المالية والاشتراطات الأخرى التي طلبها اللاعب وهي توفير 60 مليون جنيه خارج عقده بالاضافة الي 55 مليون جنية سنويًا من أجل التوقيع مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر خصم 25% من أحمد فتوح، و20% من محمد صبحي، و15% من مصطفى الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع، مع إيقافهم لمدة شهر.

رد احمد سليمان

كما كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل حل مشكلة القيد خلال الانتقالات الشتوية وفرص ضم لاعبين جدد وحقيقة إنتقال أحمد فتوح للأهلي.

ورد سليمان خلال حواره بقناة إم بي سي مصر، على انتقال أحمد فتوح للأهلي، قائلا:" فتوح ؟ لاعبين كثيرين انتقلوا من وإلي الناديين ولم يتأثر أي فريق، النوايا مهمة للغاية في كرة القدم وانظروا إلي مباراة الزمالك أمام بيراميدز ماذا حدث؟.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد، بسبب مستحقات لدي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب مستحقات متأخرة خاصة بشيكابالا.