السعودية وفرنسا يؤكدان علي ضرورة إيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين

تواصلت وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية "كاثرين كولونا" هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الجمعة.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد بحث الوزيران تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.

كما ناقش الطرفان أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

وشهد الاتصالُ استعراضَ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك