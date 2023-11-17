تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. عمرو درويش يكشف

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تم مناقشته منذ يومين فى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية والدستورية.

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أخر مناقشة كانت منذ حوالي عام وتوقف النقاش فى القانون لأنه رجع إلى الحكومة مرة أخري من أجل تعديل فيه بعض الأمور، موضحا أن هناك قانون أصدر فى عام 2019، وأثر تطبيقه لم يكن على المستوي المأمول.

وتابع النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: “تكلمنا أكثر من مرة مع الحكومة ومشكورين فى أنهم تفاهموا حتي أصبح لدينا مشروع قانون لحين مناقشته يوم الأحد فى الجلسة العامة”.