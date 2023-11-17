يواجه الاتحاد.. الأهلي يصعد إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

ضمن النادي الأهلي لكرة السلة، الصعود إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة؛ بعد فوز فريق الشباب على الزمالك 72-58، وذلك قبل خوضه لقاء الزمالك على مستوى الفريق الأول في المباراة التي تجري الآن.

ويعتبر لقاء الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مع نظيره الزمالك، الجاري الآن بين الفريقين، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين «تحصيل حاصل»؛ بعد ضمان الصعود.



وانطلقت المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر، والتي سبقها مباراة فريقي المرتبط 18 سنة، في الثانية ظهرا وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 72-58.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الاتحاد في نصف نهائى البطولة.

تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، حيث شهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز رجال الأهلي بنتيجة ٨١-٦٦، بينما فاز فريق المرتبط بـ الأهلي بنتيجة ٧٢-٥٦.