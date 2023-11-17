مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي في المنوفية .. صور وفيديو

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية مؤتمر جماهيري حاشد لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ زكريا الخطيب، ومطران المنوفية، ونواب مجلسي الشعب والشورى، ونقيب الأطباء والصيادلة والعديد من القيادات التنفيذية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة ضحايا الاحتلال الإسرائيلي في حربهم علي غزة، كما تم عرض فيديو انجازات محافظة المنوفية في عهد الرئيس السيسي.

والقي الحاضرون العديد من الكلمات لدعم الرئيس السيسي وترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة التنمية.

https://fb.watch/ongQKW3wFU/?mibextid=RUbZ1f