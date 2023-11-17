75-64.. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة السلة بدوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، فوزا على نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين بنتيجة 75 - 64.

وتمكن النادي الأهلي من الصعود إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بعد فوز فريق الشباب على الزمالك 72-58.

والتقى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مع نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين، على صالة الدكتور حسن مصطفى، والتى سبقها مباراة فريقي المرتبط 18 سنة في الثانية ظهرا والتى انتهت بفوز الأحمر 72-58.

وبتلك النتيجة يواصل الأهلي المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، حيث شهدت مباراة الذهاب على صالة نادي الزمالك فوز رجال الأهلي بنتيجة ٨١-٦٦