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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

صدى البلد

لا تزال أزمة ارتفاع أسعار السكر تشغل بال كل المصريين، وذلك بسبب نقصه في الأسواق بجانب ارتفاع سعره بشكل مبالغ وصل إلى 50 جنيها للكيلو.

أسباب الأزمة

وعن هذا الأمر، أكد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي ٦٠% من احتياجات الأفراد.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تلفزيونية، أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من ١٠٠%، مشيرا إلى أنه خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

وأشار د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولارا إلى ٧٨٠ دولارا، متابعا أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

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