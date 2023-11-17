أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني، هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

وأضاف بيبو: “وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير؛ كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن”.

وأعرب “بيبو” عن تمنيه التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني؛ لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل إلى كأس العالم 2026.