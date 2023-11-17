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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

أمام عاشور وحسين
أمام عاشور وحسين الشحات

قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني، هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

وأضاف بيبو: “وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير؛ كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن”.

وأعرب “بيبو” عن تمنيه التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني؛ لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

خالد بيبو خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى المنتخب مواقع التواصل الاجتماعي

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