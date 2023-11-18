فرج عامر: عرض سعودي لأحمد فتوح نجم الزمالك رغم اقترابه من الأهلي

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن عرض مقدم لأحمد فتوح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب المهندس فرج عامر:" عرض سعودي لأحمد فتوح نجم المنتخب القومي ونادي الزمالك نظير ١.٥ مليون دولار".

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق،عن مفاجأة كبيرة تخص أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء حول انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق.

وقال الغندور في بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك: الأهلي يفاوض أحمد فتوح بقوة وكل الطرق تؤدي للقلعة الحمراء ، خاصة وأن العلاقة بينه وبين الزمالك وصلت لطريق مسدود بعد تغريمه وإيقافه بخلاف عرضه للبيع.

واضاف "أن إدارة الأهلي سوف تلبى كافة المطالب المالية والاشتراطات الأخرى التي طلبها اللاعب وهي توفير 60 مليون جنيه خارج عقده بالاضافة الي 55 مليون جنية سنويًا من أجل التوقيع مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر خصم 25% من أحمد فتوح، و20% من محمد صبحي، و15% من مصطفى الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع، مع إيقافهم لمدة شهر.