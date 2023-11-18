أخبار الأهلي| أول رد من القلعة الحمراء على أزمة عاشور والشحات مع المنتخب.. موقف بيرسي تاو.. رحيل لاعب جديد عن النادي

نشر "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة أمس الجمعة داخل النادي.



أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كواليس استبعاد فيتوريا لـ ثنائي الأهلي ونجم محترف بعد أزمة مباراة جيبوتي

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، عن موقف بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، من العرض المقدم له من جانب إدارة القلعة الحمراء لتمديد عقده مع الفارس الأحمر، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الطريق أحمر.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انتقال أحمد فتوح للأهلي.. تفاصيل

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق،عن مفاجأة كبيرة تخص أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء حول انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يواجه الاتحاد.. الأهلي يصعد إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

ضمن النادي الأهلي لكرة السلة، الصعود إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة؛ بعد فوز فريق الشباب على الزمالك 72-58، وذلك قبل خوضه لقاء الزمالك على مستوى الفريق الأول في المباراة التي تجري الآن، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

75-64.. الأهلي يفوز على الزمالك في قمة السلة بدوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، فوزا على نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين بنتيجة 75 - 64، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.