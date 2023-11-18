جمال العدل يكشف أسباب عدم ترشحه لانتخابات نادي الزمالك| فيديو

كشف المنتج جمال العدل عن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، مؤكدا أنه لم يكن لديهم كعائلة العدل قناعة بالترشح لانتخابات النادي.

وقال جمال العدل المنتج جمال العدل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، في عهد مجلس مرتضى منصور تقدمنا بمقترح حساب صندوق الزمالك مع أحد رجال الأعمال وعمرو الجنايني، وحصد الصندوق مبالغ كبيرة للنادي.

وأضاف جمال العدل ، أن نادي الزمالك محتاج تفرغ تام، ومدحت العدل كان يتمنى لكن لن يستطيع التفرغ والقدرة على العمل في مجلس إدارة الزمالك، معلنا أنه دعم قائمة الكابتن حسن لبيب رئيس النادي الحالي، والفترة المقبلة ستشهد مؤسسية للنادي غير الفترة السابقة.

واستكمل: مشكلة محمود كهربا لا علاقة لها بالنادي الأهلي، وإدارة الزمالك لن تتنازل عن القضية لأنه حق الجمهور، والفترة المقبلة ستشهد طفرة وعودة للفريق كما كان والتتويج على منصات البطولات.

بحب اتفرج على الماتشات لوحدي

وعلق جمال العدل ، قائلا: بحب اتفرج على الماتشات لوحدي ومراتي وبناتي زملكاوية وعائلة العدل كلها مشجعة للزمالك، ولما بتقابل مع أصحابي اللي بتشجع الأهلي بننسى الماتش خالص بعيدا عن التحفيل والمشاحنات.