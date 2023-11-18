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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن : الشحات ورمضان افضل من مرموش

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات اللاعب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال حسام حسن :"ما صبرتش على حد فيهم.المدرب الوطني مالهوش قيمة فى المنتخب".

 

وأكمل:"حسن الشحات ورمضان افضل من مرموش".

 

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، الأحد المقبل، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، خارج الأرض على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، والتي تضم كلا من إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي، بوركينا فاسو.

وتضم قائمة المنتخب 25  لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

مهيب عبد الهادي حسام حسن جيبوتي منتخب مصر

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